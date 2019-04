Las noticias de Castilla-La Mancha, 17:02 (15/04/2019)

es una enfermedad muy contagiosa que si se pasa de niño no tiene mayores problemas pero que en edad adulta puede generar complicaciones importantes sobretodo si deriva en neumonía en esta ocasión todos los afectados tienen entre treinta y cinco y cuarenta y cinco años dos de ellos son profesionales sanitarios ninguno en su época se vacunó porque en aquel entonces la triple vírica no era obligatoria en el calendario vacunal dos de los seis afectados han necesitado hospitalización

Voz 2

00:55

la subestación fue construida hace once años aún no se ha puesto en marcha para dispone de dos nudos de transportes uno de cuatrocientos kilovoltios conocido como la línea trans manchega que va a gestionar quinientos megavatios Yu segundo nudo de doscientos veinte kilovoltios que evacuar a cuatrocientos veinticinco megavatios sumando las producciones totales se inyectará energía para abastecer el equivalente al consumo de doscientos ochenta y cinco mil hogares las empresas caso del Terra Power grupo rotonda al se Moore y quince energía el agua ya Bowie ya han iniciado la tramitación medioambiental y administrativa para poder iniciar la instalación antes de que concluya este ejercicio cada una de estas compañías gestionará una producción fotovoltaica aproximada de setenta megavatios aunque la construcción de estos parques que se ubicará entre brazo tortas de Almodóvar del Campo aún no ha comenzado la inversión total estimada rondará los quinientos millones de euros