Las noticias de Castilla-La Mancha, 18:02 (15/04/2019)

el actual presidente de Castilla La Mancha y candidato a la Junta de Comunidades por el partido socialista Emiliano García Page ha reconocido este lunes que no tiene problema en debatir con nadie ni siquiera con su antecesora en el Gobierno María Dolores de Cospedal lo ha dicho un encuentro con militantes en ceniza tengo Albacete

Voz 2

00:21

yo no tengo problema en debatir con nadie es más siquiera el Partido Popular no tengo ningún problema lo digo oye en debatir con Cospedal al fin y al cabo fue mi contrincante hace sólo cuatro años prometió quedarse hice fue yo estaba haciendo lo contrario que hizo ella ella dejó al candidato que tiene hoy el Partido Popular creo que sería muy saludable que se presentara ante la gente le dijera porque yo estoy dispuesto sino lo quieren así me da igual hablo debato con quien quiera