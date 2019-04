Escucha las noticias de las 02:00 (16/04/2019)

Voz 0806

01:11

los socialistas apuestan en su programa por un nuevo impulso al autogobierno rechazan expresamente el derecho de autodeterminación y también un estado de excepción territorial eso es textual de carácter permanente a través del artículo ciento cincuenta y cinco aspiran a una definición más precisa de los aspectos identitarios históricos políticos y lingüísticos de los territorios y apuestan por el reconocimiento de las singularidades pero no ponen en primer término la reforma federal de la Constitución de hecho anoche en una entrevista en Antena tres respondía el presidente del Gobierno que no es necesaria para recuperar la convivencia en Cataluña el programa remite a documentos previos en los que se ponía el acento en esa reforma federal o en el carácter plurinacional del Estado no renuncia por tanto a esos conceptos pero no los pone como prioridad en este momento