Escucha las noticias de las 03:00 (16/04/2019)

más de quinientos bomberos intentan a esta hora apagar el fuego en la catedral de Notre Dame en París aunque los servicios de extinción aseguran que la estructura de la catedral ya no corre peligro la Fiscalía de la capital francesa investiga ya el origen de las llamas de hecho los investigadores acaban de comenzar a recopilar testimonios de los trabajadores de las horas de renovación que se estaban llevando a cabo en el edificio cuando comenzó el incendio alrededor de las siete de la tarde la torre de más de noventa metros de altura en forma de aguja que coronaba el templo se ha desplomado pero en la fachada y las dos torres han soportado las llamas Algunos testigos han explicado a la Cadena SER cómo se han vivido esos momentos Eduardo es uno de ellos

lo primero que he hecho ciertos patrimonios enviar a gente allí solamente para estar

Voz 2

01:33

estaremos muy pendientes durante la noche de la evolución de ese incendio en una de las catedrales más importantes del mundo no Damme con más de ochocientos años de historia en España de la crónica de campaña electoral la posición del Partido Socialista con Cataluña el PSOE reflejan su programa electoral que tiene intención de darle un nuevo impulso al autogobierno en esa comunidad pero que no tiene pensado aplicar el ciento cincuenta y cinco en Cataluña su rechazo frontal out a la autodeterminación aunque esta noche en Antena tres Pedro Sánchez lo ha matizado así