Escucha las noticias de las 05:00 (16/04/2019)

son las cinco las cuatro en Canarias hay daba buenos días buenos días a esta hora el fuego en la catedral de no te dan de París ha desaparecido la policía asegura que el incendio que se originó ayer a las siete de la tarde ya está bajo control y ahora mismo al menos desde el exterior no se aprecian llamas y es todo oscuridad en el edificio han estado trabajando sin descanso medio millar de bomberos durante toda la noche toda Francia está conmocionada por los daños que ha sufrido una de las catedrales más importantes del mundo la peor parte se la ha llevado el techo de la catedral y la torre con forma de aguja que coronaba el edificio que se ha derrumbado entre los testigos Mariví que se lo explicaba así a la Cadena Ser

los que no pase nada con la estructura de de de piedra

Voz 1

01:02

una estructura que como decimos ya no corre peligro el presidente de Francia Emmanuel Macron ha prometido esta noche que van a reconstruir la catedral y ha anunciado una colecta internacional para las labores de edificación instituciones y gobiernos de todo el planeta ha mostrado su apoyo a Francia entre ellos el Gobierno de España la casa real española el Vaticano el presidente Donald Trump o la primera ministra británica Theresa May de la crónica de campaña electoral el PSOE reflejan su programa su intención de darle un impulso al autogobierno a Cataluña aunque los socialistas dejan claro que no tienen intención de aplicar el ciento cincuenta y cinco Iker rechazan frontalmente la autodeterminación eso es lo que ponen su propuesta en caso de volver al Gobierno aunque esta noche Pedro Sánchez ha matizado su posición en Antena tres