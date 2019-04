Escucha las noticias de las 07:00 (16/04/2019)

fue en esa entrevista donde Sánchez condenó por fin el intento de boicot al acto de Ciudadanos en Rentería Pablo Casado lo había acusado de ser tibio con esos escraches Podemos insiste en que ellos no van a hablar de ETA Ciudadanos ha cargado contra la formación morada después de que Cheney que dijera que sólo iban a Rentería a incendiar la convivencia y no me va

el disfraces de moderación ni me valen el ponerse la corbata el presidente del Gobierno los que no denuncian esto os siguen pactando con quién hace ese tipo de agresiones pues están poniendo de la de los violentos

insultos amenazas lazos y no con los que los tiros y aunque no se esté hablando mucho de comercio internacional la rueda gira que les unen la Comisión Europea ha anunciado que hay acuerdo entre los Veintisiete para abrir negociaciones con Estados Unidos e intentar eliminar los aranceles en productos industriales que impuso Donald Trump y precisamente en Estados Unidos

el New York Times han llevado los premios Pulitzer por sus trabajos de investigación para destapar escándalos relacionados con el presidente Trump una sobre su fortuna personal y la otra sobre la campaña electoral y una cosa más dice la OMS que en lo que llevamos de año los casos de sarampión se han multiplicado por cuatro en todo el mundo no sólo en países donde no llegan las medicinas también en lugares con tasa de vacunación alta como Estados Unidos o Israel porque la enfermedad prende muy rápido entre quienes no se vacunan y en los deportes felicidades a Valencia Basket que ya tiene su cuarto título de la Eurocup Sampe