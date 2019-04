Entrevista Pablo Iglesias en Hoy por Hoy La Rioja

estas sensaciones muy buena no sentía nada igual desde casi el año dos mil catorce como nos para la gente en los aeropuertos por la calle el ambiente que hay en la mente que hay en los mítines lo que estamos conectados como hacía mucho tiempo que no conectaba vamos creo que simplemente el hecho de recordar a todo el mundo qué artículos de la Constitución Española concebidos para proteger a la gente concebidos para proteger un trabajo digno el derecho a la vivienda para proteger los recursos públicos a través de un sistema el fiscal justo y equitativo creo que los artículos de la Constitución está hecho que muchas está haciendo que mucha gente se de cuenta de cuáles son las claves que se está jugando a nuestro país en estas elecciones que probablemente son las más importante en mil novecientos setenta y siete ical tengo la sensación más clara de que vamos a dar la sorpresa

bueno quién sale a empatar quién sale a no perder al final tiene un resultado malo nosotros vamos a por todas y a intentar ganar las elecciones en La Rioja eso parece muy difícil porque es una una provincia una comunidad autónoma con una con una tradición muy conservadora pero yo estoy convencido que los riojanos y la riojana Earle pueden dar la vuelta a eso nadie se imaginaba hace cuatro años hace tres años que nosotros tuviéramos un resultado como el que tuvimos salimos a por todas no nos conformamos con repetir resultado

hay básicamente tres opciones Si yo estoy lleva siendo así desde hace un tiempo a mí un directivo de una gran empresa merecía miraban a hacer lo que esté en su mano para evitar que vosotros estéis en el Gobierno y para eso varía intentar o bien un gobierno del que conocemos en Madrid como el trío de Colón que por el sur llaman el tripartito oí que bueno que representan las tres derechas patrocinadas por José María Aznar Partido Popular Ciudadanos y Vox hay otra opción que defendería los poderes económicos que son el Gobierno de Rivera presidido por Sánchez que en la práctica observador también que tendría además el apoyo en muchos sectores del Partido Socialista antes de ayer en el debate en la sexta Irene Montero preguntó a la ministra María Jesús Montero varias veces si sigue ella aseguraba que no iban a pactar un gobierno con Ciudadanos y la ministra no quiso contestar eso yo creo que ha hecho a muchos electores del Partido Socialista decidir votarnos a nosotros aunque no seamos su partido porque saben que somos la única garantía de que haya un gobierno de izquierdas y la tercera alternativa es un Gobierno de izquierdas un gobierno progresista que tenga claro a quién defiende ya quién representa en ese gobierno pues que a la gente trabajadora los autónomos a la pequeña la mediana empresa yo creo que lo vamos a conseguir pero no hay que confiarse todo el mundo tiene que ir a votar es clave que en estas elecciones históricas bueno pues pues la gente progresista