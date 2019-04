Las noticias de Andalucía, 10:02 (16/04/2019)

buenos días la Bestia de Cádiz ha condenado a dos años de cárcel a dos infantes de marina por vejar sexualmente a un soldado novato en el buque Castilla lo inmovilizaron en una mesa la introdujeron una botella anhela no ellos insisten en que era una broma de bienvenida a Radio Cádiz Francisco José Román

Voz 2

00:21

si la provincia de Cádiz ha condenado a cinco infantes de Marina como autores de una agresión sexual a un soldado Lobato de diecinueve años al que intentaron penetrar con el cuello de una botella al juzgado no considera acreditado que la víctima fuera penetrado pero se reconoce trato vejatorio la sentencia explica que no se conoce el límite desató el que alcanzó la agresión porque no ha podido quedar acreditada su naturaleza motivo por el que la pena ha sido inferior a la solicitada por la Fiscalía la sentencia establece que dos de los acusados deberán cumplir dos años de prisión para los otros tres la Confederación de cómplices con cuatro meses de cárcel los hechos ocurrieron en noviembre del año dos mil diecinueve en el buque Castilla durante unas maniobras militares la defensa atribuyó los hechos a una novatada