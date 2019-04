Las noticias de Navarra, 10:02 (16/04/2019)

Voz 0887

00:06

agentes de Policía Nacional de Tudela han detenido a un hombre como presunto autor de un robo con violencia e intimidación cometido a una pareja que se encontraba en el interior de su vehículo no estacionamiento del centro de la capital ribera fue el pasado domingo por la noche mientras el vehículo policial de seguridad ciudadana realizó su patrullaje preventivo por la ciudad cuando los agentes se que componían la votación nocturna encontraron a una pareja que denunció haber sido robada a punta de navaja por parte de un hombre que posteriormente fue rápidamente localizado además también el sindicato de Policía Municipal ha denunciado la falta de vehículos patrulla en el Cuerpo Municipal de Pamplona hay un empeoramiento de la situación a finales de este mes lo que va a retrasar según ellos la atención a la ciudadanía o incluso impedirá prestar la según indican este sindicato el veintiocho de abril es el último día del renting de seis patrullas fecha en la que también caduca su ITV el director de área hacen caso omiso según el sindicato la demanda desde hace tiempo de realizar un condicionando para nueva adquisición por concurso de otros nuevos vehículos más información regional en la SER a partir de las once y tres minutos y a todas horas en ser Navarra punto com