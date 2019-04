Voz 0821

00:06

el Ayuntamiento de Madrid multa desde hoy a aquellos que superen los setenta kilómetros por hora en el tramo de la A5 que atraviesa el paseo de Extremadura junto con los semáforos instalados la intención del Consistorio con esta medida es aumentar la seguridad y reducir los efectos del ruido del tráfico en la zona Carolina Gómez hoy entra en vigor el periodo sancionador de este radar de tramo situado entre el kilómetro cuatro y el cinco con siete del Paseo de Extremadura el radar funciona desde el pasado quince de febrero según los datos del Ayuntamiento mil ciento cincuenta y cinco personas al día han rebasado el nuevo límite de velocidad a setenta kilómetros por hora en menos de un mes se han registrado más de veintisiete mil infracciones como estaba en pruebas no se han multado a nadie se han enviado notificaciones a las casas tal y como establece la ordenanza de movilidad según el Ayuntamiento el objetivo de ese radar es aumentar la seguridad de los peatones y reducir los efectos del ruido del tráfico en la zona su instalación junto con los semáforos en las incorporaciones y el carril bus es la primera fase de un proyecto más amplio con el que Carmena pretende convertir el acceso a Madrid por la A5 en una vía urbana y en el ámbito electoral Íñigo Henríquez de Luna ex concejal ya del Ayuntamiento de la capital se siente maltratado por el Partido Popular al que ha pertenecido durante treinta años tras saber que el candidato no cuenta con él en las listas ha criticado que el presidente del partido ni siquiera le devolviera la llamada ley deja abierta la puerta a seguir en política quizá con otras formaciones hablaba en La Ventana de Madrid