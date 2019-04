Las noticias de Aragón, 10:02 (16/04/2019)

Voz 2

00:25

pero no estamos de acuerdo con la recentralización nosotros ahora me hace gracia que el Partido Popular se apunte a la recentralización cuando lo que no ha desarrollado son los elementos de coordinación y de supervisión que establece la Constitución que establecen las leyes para que no para que que que haya elementos de coordinación entre las comunidades autónomas como por ejemplo la Alta Inspección Educativa