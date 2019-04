Voz 1

00:00

es que ya en los van a acompañar durante toda nuestra vida porque Notre Damme es al mismo tiempo un monumento histórico y un símbolo en el imaginario colectivo de Occidente es el corazón de Francia es literalmente a sus puertas está el kilómetro cero de ese país y es parte de nuestra cultura popular a través de la literatura a través de el cine por supuesto también de la música a veces la realidad es un tanto paradójica Notre Damme que sobrevivió a la iconoclasta de la Revolución Francesa que sobrevivió a la Comuna de París día dos guerras mundiales ha estado cerca de colapsar a causa de una restauración que intentaba salvarla ocho siglos de historia de la de la cultura de la religión han ardido precisamente un Lunes Santo que era además el día mundial del arte el de ayer va a pasar a la historia por la destrucción de la historia es un día histórico por la destrucción de un símbolo histórico afortunadamente esta mañana el incendio sea sea declarado extinguido Don cale muy buenos días Tom eh Ballorente el micrófono porque imagino que esta mañana en tu búsqueda habitual en el repaso de la prensa internacional habrás visto muchísimas veces la imagen espectacular de la aguja de Notre Dame sucumbiendo a las llamas en París por graves es que creo que aún es él mismo imagen por todos los sitios no es es curioso y extraño también muy bello ver como todo el mundo se ha reaccionado ha puesto al lado la empatía que ha demostrado con los franceses tienen razón eso símbolo espero esperamos como Post es pero no es que no es un presagio oscuro del futuro de Europa pero que que que este incendio realmente a los majas dado cuenta de mundo es muy bonito ver que en ese sentido todo el mundo está con los franceses en este momento pero como es como tienen que estar viviendo sin duda es una es una buena oportunidad comprobar la importancia que tienen los los símbolos las imágenes pues era muy fácil olvidarlo hasta que lo perdemos ya entonces si entendemos su auténtico valor así que estamos con los franceses icono de esta mañana es lo más fecundo mundo Nacho Carretero muy buenos días buenos días Gonzo muy buenos días aquí también qué tal buenos días que esas acciones estuvisteis vosotros