Las noticias de Cantabria, 11:03 (16/04/2019)

si no éramos capaces de generar una prosperidad que pudiera ser compartida de ese nuevo estado estaría fracasando no por eso tiene tanta importancia el gestionar bien una economía rusa abre enfrentar las crisis lejos de ser una garantía para las elites que siempre pueden defenderse por sí mismas es una garantía para el más débil para aquellos que pueden convertirse ante un problema económico crisis invisible

Voz 1593

01:00

y un dato la edad media de los coches que circulan por las carreteras de la comunidad de Cantabria se sitúa en los once años y medio según la patronal de los concesionarios Faconauto además en más de un treinta por ciento del parque cántabro tiene dieciséis o más años la media regional eso sí queda ligeramente por debajo de la nacional pero según no con auto sigue mostrando la necesidad de rejuvenecer ese parque para avanzar dice hacia una movilidad et des carbonizada para mejorar la seguridad vial y para evitar los episodios puntuales de contaminación que sufren las ciudades y a esta hora tenemos cielo despejado cielo azul en Santander eso sí hemos notado el descenso de los termómetros sobretodo bajan las máximas a esta hora marcan doce grados en Santander es todo sigue hoy por hoy con Pablo González Batista y la información actualizada en nuestra web