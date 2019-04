Escucha las noticias de las 14:00 (16/04/2019)

qué tal buenas tardes no Damme resiste en pie aunque el Gobierno francés es cauteloso no da por seguro que toda la estructura de la catedral pueda salvarse después del incendio que los bomberos han dado por extinguido poco antes de las diez de la mañana lo disfruta

no hay fuego no hay humo las dos torres de la fachada principal están en pie detrás de ellas sí que se puede ver un esqueleto de andamios carbonizados son imagen que duele hoy por toda Europa por todo el mundo y que según la Fiscalía francesa tuvo un origen accidental ha a exhibir civiles es la

Voz 0579

02:23

como decía Pedro Sánchez está no sólo no evitando sino patrocinando la sedición al seguir dialogando con estos Torras que les entregan documentos que ocultan al estar pidiendo apoyo a los reales decretos con Otegi o al no está rechazando indultos a aquellos que siguen en un proceso de independencia