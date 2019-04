Pío García Escudero explicado por primera vez la de la decisión del Partido Popular de no incluir a Íñigo Henríquez de Luna en las listas del partido al Ayuntamiento de Madrid el presidente de la formación en Madrid la atribuye a la renovación dice que no hablado hasta ahora con Enrique de Luna porque literalmente anda muy liado

Voz 0089

01:05

sentencia condenatoria se veía venir desde el inicio del juicio porque la acusada reconocía en efecto ante los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid que a finales de dos mil diecisiete utilizó de forma ilícita la tarjeta bancaria de la anciana a la que cuidaba durante el mes de diciembre de ese año extrajo de la cuenta bancaria cerca de seis mil euros el fallo judicial un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y también con la acusación particular recoge que se suspende la ejecución de la pena privativa de libertad es decir no entrar en prisión con la condición de que no vuelva a cometer ningún delito por supuesto que abone esa indemnización