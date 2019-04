Las noticias de Castilla y León, 16:02 (16/04/2019)

Voz 1272

no se ha redactado aún el documento y las plataformas en defensa de la sanidad pública ya anuncian que no apoyarán la estrategia que salga de las conclusiones de las tres subcomisiones creadas para atajar los problemas en la atención primaria creadas por la Consejería de Sanidad Luis Ocampo portavoz de estas plataformas considera que estos grupos de trabajo deben continuar la próxima legislatura pero no pueden apoyar sus conclusiones al no incluir las prioridades expuestas por las propias plataformas