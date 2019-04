Las noticias de Cantabria, 16:02 (16/04/2019)

la Asociación de Turismo Rural constituye su propio cuerpo de inspectores para frenar la proliferación de alojamientos turísticos ilegales para ello contará con viajeros anónimos que van a realizar reservas en alojamientos que se publicitan en Internet para comprobar si reúnen las características obligatorias a lo largo de los últimos años han detectado numerosas ofertas alojativas en el ámbito rural que no cumplen la legalidad por eso la Asociación de Turismo Rural ha comenzado esta nueva campaña de cara sobre todo a la Semana Santa la temporada alta para detectar esa oferta ilegal de alojamientos rurales a falta de efectivos dicen han creado su propio cuerpo de inspectores Jesús Blanco su presidente

Voz 2

00:41

la plataforma es muy complicado tener la prueba porque es que hacemos y hacemos una reserva actual es una reserva y no sabes la ubicación desde facilitan dónde está ese sitio hasta que no has hecho la reserva