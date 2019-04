señoras señores qué tal cómo están muy buenas tardes bienvenidos hemos invitado a tomar café como hacemos cada martes a Luz Sánchez Mellado por si no tuviera poco trabajó durante esos días

tal buenas tardes fenomenal no no está ahora mismo el periodismo tal y como está de ajetreada la campaña electoral como para tomarse vacaciones y procesionar por ahí verdad

no presionamos de emitir en Meetic ahorre candidato en candidato vamos de de

mira vamos a hablar de otro tipo de de de procesiones porque tú te has tenido que enfrentar a esa difícil misión de encontrar un piso una vivienda

por un precio razonable alguna vez en su vida luz si hace mucho tiempo eh yo prácticamente no había nacido pero si sigue en el noventa y dos a en Sevilla en Sevilla en Sevilla circunstancias pues en circunstancias de primer contrato laboral eh bueno eran otros tiempos también para es hoy vivir realmente era un contrato estable yo tenía cierta solvencia económica pero aún así era prácticamente imposible encontrar un piso en alquiler en Sevilla porque hubo una burbuja la de aquello

bueno pues el que basó el que menos ha vivido en carne propia insinuó ajena pero muy próxima alguna historia aparecida como las muchas que han dado lugar a un libro que tenemos aquí entre las manos coqueto mejor ver eh que sería el mensaje del cual huir he ese entre otros muchos como él tiene muchas posibilidades de es lo mejor en esos momentos es recoger bártulos pensar en buscar otra otra propiedad otra vivienda donde nos pongan un poquito más más fácil no donde no nos vendan el hecho de que salga agua del grifo como si fuera algo milagroso propia