Voz 1915

00:06

el alcalde de Torrelodones el popular Arturo Martínez Amorós ha renunciado a presentarse a las elecciones después de conocerse que no había pagado el IBI la comunidad de vecinos se lo contamos aquí en la Ser y ahora Martínez Amorós dice que saldó sus deudas que pagó los mil trescientos euros que debía pero que se va por los ataques recibidos por este asunto no merece la pena seguir luchando contra quienes entienden la política como una sucia pelea dice en una carta publicada este martes el obispo de Alcalá Juan Antonio Reig Pla se ha referido por primera vez a los cursos que ofrece su obispado para curar la homosexualidad en una homilía del pasado seis de abril presta defendió los talleres y dijo sentirse víctima de un acoso impulsado por parte de una sociedad movida por una cerrazón ideológica y aseguró que la Iglesia llega donde no llega la ciencia