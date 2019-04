Las noticias de Cantabria, 17:03 (16/04/2019)

ver el cuerpo de Bomberos y la Policía vuelven a denunciar que les falta material para trabajar aseguran que lo hacen con ratios obsoletas sin cobertura hoy descatalogados que no sirven para algo tan importante como las comunicaciones desde el interior de los inmuebles donde se producen por ejemplo incendios se quejan de que el consistorio no ha dado ni una solución ante años de reivindicaciones es cierto que el Ayuntamiento invirtió hace un par de años poco más de cien mil euros dicen en renovar estos sistemas sin embargo los bomberos y la Policía Local siguen insistiendo cuentan con material obsoleto decíamos que radios Sotés catalogadas que no funcionan en momentos críticos como las comunicaciones desde el interior de los inmuebles tras denunciar la situación el consistorio creó una mesa de seguimiento pero aseguran sin aportar ningún tipo de solución

Voz 2

00:54

que uno de los compañeros tuvo que salir a transmitir de viva voz a un equipo Bomberos entrasen por otros estoy yo a pedir ayuda porque los equipos no funcionaban en los interiores de de de las viviendas estamos sometidos no tenemos comunicación dentro de nosotros los bomberos desde el interior de las viviendas no puede comunicar con el exterior y en algunas zonas la comunicación es nula porque es que no entraba señal para nada