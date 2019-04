Las noticias de Castilla-La Mancha, 17:03 (16/04/2019)

me siento de Castilla La Mancha Emiliano García Page

yo estoy convencido de que algunos partido lo más radicales la gente no se va a leer su programa si los pensionistas se leyeran por ejemplo el programa de vos lo que tendrían que leer es que bosque tiene cambiar el sistema de pensiones de tal manera que la pensiones no consisten en lo que uno ha habido ahorrando sino que cada uno a lo largo de la vida va echando en una cajita ICO lo calla Chávez con eso se va a encontrar

además avanzado la creación de un organismo que coordine una estrategia de desarrollo específica para la comarca del Campo de Montiel en la que estén implicados tanto el Gobierno regional como la Diputación provincial y los ayuntamientos Por otra parte hoy ha estado debe de visita en Ciudad Real Pablo Casado el candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno una visita que no ha sido del agrado de Sergio Gutiérrez número uno del partido socialista por Toledo

Voz 6

01:16

sería como subirse al coche de un amigo y encontrarte allí a Dani Rovira en plan pletórico cuando creías que ya no puedes reírte más para el coche quise suba Marta feliz y ellos que no paran y tú ya que necesita parar porque te están saliendo sabes no explicaron