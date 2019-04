Escucha las noticias de las 17:00 (16/04/2019)

aún no se conoce los términos exactos de esa resolución adoptada por la Junta Electoral Central ante el recurso presentado el viernes por Jx Cat PNV y Coalición Canaria en la que se solicitaban que se suspendiese el debate a cinco de Atresmedia el próximo día veintitrés de abril por incluir a Vox ICANN

tuvieron representación parlamentaria de momento según fuentes de la Junta Electoral Central la fórmula alternativa hay de compensación a esas otras formaciones políticas que había propuesto A3 Media no cumple con los criterios de proporcionalidad igualdad neutralidad informativa que contempla la ley electoral para los medios de comunicación privados en periodo electoral el líder de Vox Santiago Abascal ya ha reaccionado en Twitter y critica que algunos no saben qué hacer para excluir a su partido e incluir a los separa

Voz 1

01:20

no lo que sé es que la catedral de Notre Dame de París no es una catedral es un símbolo de la historia que pertenece a todos y por tanto nos une una París abatida eso no se contempla como tampoco se contempla una Francia Abad mira la Notre Damme de París será edificada ir reconstruida el jefe del ejército de Argelia