Escucha las noticias de las 19:00 (16/04/2019)

no han pasado ni veinticuatro horas en la campaña para recaudar fondos con blogs que recoge

lo de París ha planeado incluso la posibilidad de crear una Conferencia Internacional de Donantes para canalizar todos esos fondos que se han comprometido también para estudiar cómo se van a tributar Said nadie

sí incluso el presidente Emmanuel Macron ha anunciado una colecta oficial en Francia y el extranjero para reconstruir no traerá entre todos dijo el presidente francés el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk también animó a los Estados miembros de la Unión Europea a contribuir para la reconstrucción de lo que considera un Icon europeo de la cristiandad por otra parte entre las donaciones más cuantiosas figuran algunas de las principales fortunas francesas como la familia propietaria de la marca Louis Vuitton quién ha señalado en un comunicado que donará doscientos millones de euros para la causa y la noticia

la política de la tarde en España la Junta Electoral Central ha suspendido el debate entre los cinco candidatos que iba a organizar el grupo Atresmedia el martes que viene día veintitrés con el argumento de que la presencia de Vox rompe el principio de proporcionalidad la Junta por cierto a permitir también a Oriol Junqueras que participe en un debate desde la prisión Javier Carrera si los vientos de la del organismo consideran parcialmente la solicitud del líder independentista número uno de la lista de Esquerra Republicana al Congreso que pedía a participar en varias entrevistas y debates públicos concretamente el organismo rechaza los previstos para los días dieciocho veinticuatro y veinticinco de abril al considerar que alteraría gravemente el funcionamiento del centro penitenciario pero acepta su presencia de forma telemática en un debate de la Agència Catalana de noticias previsto para el próximo día diecinueve la Junta señala que no hay motivos suficientes que impidan su realización impide que se tomen las medidas oportunas para que tenga lugar su participación así mientras en el juicio al proceso han declarado esta tarde en el Supremo más agentes antidisturbios que participaron en el dispositivo del pasado uno de octubre y que han relatado Alberto Pozas las agresiones que sufrieron buenas tardes Trades la hostilidad estaba

Voz 3

02:12

cada vez estaba a la gente más violenta nos insultaban más y ya llegaron a un punto en que nos fuimos a por detrás me da un poco me golpee contra una puerta cae al suelo y me golpeó en el brazo derecho