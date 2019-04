Escucha las noticias de las 02:00 (17/04/2019)

Voz 1 00:00 son las dos la una en Canarias

Voz 0445 00:05 el primer debate en campaña electoral entre las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados termina bronco y con Cataluña como tema central en la cuestión territorial no ha habido grandes sorpresas con respecto a las posiciones explicadas hasta ahora aunque sí mucha tensión Otro de los momentos de choque de la noche ha llegado cuando Cayetana Álvarez de Toledo del PP ha hablado sobre igualdad y sobre violaciones y se ha enfrentado a la socialista María Jesús Montero y la propuesta del PSOE sobre el consentimiento sexual afirma

Voz 2 00:28 lo de verdad bueno garantizar escribieron penalmente es Si un silencio un silencio que es no ha dudado en el concentrar década de hablar es un silencio es uno usted dice inclusive en uno uno duda de verdad diciendo ustedes Sisi sí hasta el final poco extraño no vive allí estas declaraciones de la popular

Voz 0445 00:48 han provocado también reacciones de Irene Montero de Podemos como gobierne la derecha ya sabemos lo que va a ocurrir que cuando una mujer quiera abortar elevan a decir tenías que haber pensado antes lo que llevas dentro y que cuando te violen va a venir una mujer como Cayetana Álvarez de Toledo a decirte hombre querida no es para tanto a lo mejor es que yo no dijo que si todo el rato todas las veces yo no digo que si las reacciones de Irene Montero Abril Rufián de Esquerra Republicana me parece

Voz 3 01:13 gravísimo lo que ha dicho Cayetana Le pido que se lo revise poco estoy absolutamente austero que ha dicho este que me parece grave lugar dicho yo estoy me parece grave que un cielo de

Voz 1 01:23 es tan atrevido como hombre empiece a decir usted como mujer ya que es algo que me faltaba desde Ciudadanos Inés Arrimadas

Voz 0445 01:31 las no ha entrado directamente la polémica pero sí ha hablado sobre feminismo nosotros somos el partido de la igualdad

Voz 0793 01:37 igualdad significa defender la igualdad entre hombres y mujeres como hemos hecho significa defender la igualdad de oportunidades entre las personas que vienen de familias con más recursos y las que menos significa también defender la igualdad entre los que viven en pueblos muy pequeñitos como ya le he dicho antes pueblo de mis padres de ciento treinta habitantes

Voz 0445 01:52 desde el PNV Aitor Esteban ha intervenido en este bloque social para recordar que muchas de las competencias que estaban encima de la mesa del debate son autonómicas y no centrales

Voz 4 01:59 estoy yo estoy oyendo muchos sobre educación sanidad vivienda dependencia ahora esto es unas elecciones a Cortes Generales esto no son competencias del Estado moros on it pretender hacer políticas desde el Estado recortando el autogobierno no es hacer