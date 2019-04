Escucha las noticias de las 03:00 (17/04/2019)

Voz 1 00:00 son las tres las dos en Canarias

Voz 0137 00:05 Cataluña reúne de nuevo gran parte de la tensión entre los partidos políticos el primer debate electoral celebrado esta noche en Televisión Española entre los grupos con representación en el Congreso ha dejado al descubierto una vez más la profunda brecha que separa a las fuerzas que aspiran a la Presidencia del Gobierno desde el Partido Socialista María Jesús Montero ha reiterado que con el PSOE en la Moncloa no habrá referéndum de Catalunya

Voz 2 00:24 con un gobierno socialista mozárabe con independencia ni la del referéndum de autodeterminación por tanto sería bueno nuestro pregunté de vamos a dijeran la verdad de contar gran gozara catalanes que ustedes lo han una aventura que evidentemente no tenía ningún punto de llegada

Voz 0137 00:40 preguntaba por detrás Gabriel Rufián si los socialistas pactarán con Ciudadanos en caso de que les den los números y aunque desde Ciudadanos Arrimadas ya ha dicho que no Montero no ha contestado a lo que se ha respondido la socialista es a la popular Cayetana Álvarez de Toledo del PP ya la líder naranja sobre unos hipotéticos indultos a los líderes independentistas encarcelación

Voz 0277 00:57 diga lo repita mire españoles el Partido Socialista no volverá a indultar a golpista no lo volveremos a hacer van ustedes a indultar a los políticos golpista sí o no porque no lo pueden decir el señor Z lo dijo hace un año y medio el el tiempo de la querella pues Iceta Z no lo respeta Iceta desde tiempos de la la yo creo que es que dice lo que ustedes no se atreven a decir

Voz 0137 01:15 yo desde Podemos Irene Montero ha insistido en que la única solución al conflicto en Cataluña es

Voz 1914 01:19 la hasta quién más sobre actúa ahora mismo sabe con seguridad que si no hay diálogo no vamos a resolver esta cuestión entonces la propuesta es diálogo para que Cataluña se quede en España y ocuparnos del resto de problemas territoriales una idea que también ha defendido Gabriel Rufián desde Esquerra no

Voz 3 01:34 todo lo que proponemos es una mesa de diálogo que recoja todas las sensibilidades políticas de Cataluña Valencia todas son todas me encantaría haber a Cayetana ya Inés dialogando en esa mesa no riéndose tanto se pueden reír también que tener pero sobre todo los de que votando que no en un referéndum si no me dejas hablar imagenes llevadas a sentar en la mesa

Voz 0137 01:53 Aitor Esteban del PNV ha compartido la tesis sobre el diálogo de los de Podemos y los de Esquerra ya ha criticado el uso partidista de los conflictos territoriales en nuestro país

Voz 4 02:00 ese lamentable que se utilice algunos partidos continuamente a Cataluña

Voz 5 02:03 en Euskadi como arma electoral

Voz 4 02:06 en de encontrar soluciones creando más problemas creo que el reconocimiento nacional diverso pasa en países como el Reino Unido no ocurre nada también

Voz 0137 02:14 hemos de asuntos sobre el incendio en la catedral de Notre Damme de París el presidente Emmanuel Macron ha dicho este martes

Voz 6 02:21 entre quizá