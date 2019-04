Escucha las noticias de las 04:00 (17/04/2019)

la tensión entre los partidos políticos a once días de las elecciones generales ha quedado retratada una vez más esta noche en el primer debate electoral entre las fuerzas con representación en el Congreso de los Diputados durante una hora y cuarenta minutos los representantes de cada partido han hablado en Televisión Española sobre sus propuestas económicas su modelo territorial para España y el conflicto en Cataluña en este punto no ha habido sorpresas sobre Política Social e Igualdad es en este último bloque donde la popular Cayetana Álvarez de Toledo ha generado polémica hablando sobre igualdad y violaciones contestando así a la socialista María Jesús Montero ya la propuesta del PSOE sobre el consentimiento sexual afirmativo

de verdad bueno garantizar eso seguirá finalmente yo es y un silencio un silencio es no ha dado de el con sentido del hablar es un silencios uno usted dice inclusive y no duda de verdad dan diciendo ustedes

que cuando una mujer quiere abortar le van a decir tenías que haber pensado antes lo que llevas dentro y que cuando te violen va a venir una mujer como Cayetana Álvarez de Toledo a decirte hombre querida no es para tanto a lo mejor es que yo no digo que si todo el rato todas las veces yo no digo que si hasta el final

Voz 5

01:26

pero afirmo me parece gravísimo lo que ha dicho Cayetana Le pido que se lo revise porque estoy absolutamente con revise austero que ha dicho este que me parece grave lugar dicho yo suelen F grave que un cielo de Cayetana te lo digo como hombre no o no