Escucha las noticias de las 05:00 (17/04/2019)

poco extraño no es arriesgada estas declaraciones de la popular han provocado también reacciones de Irene Montero de Podemos cómo gobierne la derecha ya vemos lo que va a ocurrir que cuando una mujer quiere abortar elevan a decir tenías que haber pensado antes lo que llevas dentro y que cuando te violen va a venir una mujer como Cayetana Álvarez de Toledo a decirte hombre querida no es para tanto a lo mejor es que yo no digo que si todo el rato todas las veces yo no digo que si hasta el final de Gabriel Rufián de Esquerra Republicana

Voz 3

01:22

donde permanecerá merece grave que un cielo de Cayetana te lo digo como hombre no o no así que me voy a decir usted como mujer ya que ya lo que me faltaba no desde Ciudadanos a Arrimadas no ha entrado directamente en la polémica pero sí ha hablado sobre igualdad