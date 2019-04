Escucha las noticias de las 07:00 (17/04/2019)

Voz 1727 00:00 son las siete la A6 en Canarias

Voz 1727 00:24 qué tal muy buenos días como si el tiempo oliera cuando llegan las vacaciones de Semana Santa hoy entra un frente atlántico por Galicia que a partir de mañana va a extender la lluvia toda España enseguida nos dan los detalles aunque ya podemos adelantar que la previsión no afecta a la ocupación hotelera en España que es del ochenta y tres por ciento cinco puntos más que el año pasado miles de españoles se disponen Nos disponemos a descansar cuatro días a partir de hoy hoy que es miércoles diecisiete de abril y la crónica de campaña sólo habla de debates del debate que no va a haber el que incluía Vox ya ha suspendido la Junta Electoral Central porque Vox lo ha conseguido en toda España el mínimo de votos que establece la ley para participar en un debate así así que será debate a cuatro Pedro Sánchez tiene que decidir si lo hace en Atresmedia o en Televisión Española que ya ofreció ese formato el debate a cuatro esos sobre el debate futuro pero hoy también tenemos mucho que analizar sobre el debate celebrado ya anoche en la tele pública debate A6 con PP PSOE Unidas Podemos Ciudadanos Esquerra y PNV debate muy muy embarrado no estuvo Vox pero no hizo falta porque la candidata popular Álvarez de Toledo utilizó por ejemplo todos los argumentos contra el feminismo que suelen utilizar los ultras y criticó la propuesta socialista de modificar las condiciones del consentimiento sexual que fue un debate abierto a raíz de la sentencia de la manada

Voz 0277 01:50 usted dice inclusive su no no duda de verdad dan diciendo ustedes sí sí sí hasta el final

Voz 1727 01:55 poco extraño no le respondían Irene Montero de Unidas Podemos y María Jesús Montero del PSOE

Voz 0277 02:01 cómo gobierne la derecha cuando te violen va a venir una mujer como Cayetana Álvarez de Toledo a decirte hombre querida no es para tanto a lo mejor es que yo no digo que si todo el rato todas las bebidas reforma

Voz 1509 02:13 el Penal para intentar señor Álvarez de Toledo que no se produzcan situaciones como la que usted ha referido por cierto con bastante poco respeto

Voz 1727 02:20 también hablaron de la crisis en Cataluña con PP y Ciudadanos apretando Montero a cuenta de los hipotéticos indultos una vez que haya sentencia si es condenatoria

Voz 0277 02:29 diga lo repita mire españoles el Partido Socialista no volverá a indultar a golpistas no lo volveremos a hacer van ustedes a indultar a los políticos golpista sí o no porque no lo pueden decir el señor Z lo dijo zona inminente del tiempo de la querella pues Iceta no lo respeta

Voz 1727 02:43 con María Jesús Montero diciendo Rufián de Esquerra que no habrá referéndum si gobierna el PSOE

Voz 1509 02:48 señor Rufián usted no engaña lo ciudadano usted no le están contando la verdad con un gobierno socialista hoy pendencia iba del referéndum

Voz 3 02:56 de autodeterminación todo lo que proponemos es una mesa de diálogo sin que recoja todas las sensibilidades políticas ni Cataluña todas son todas a mi me encantaría ver a Cayetana ya Inés dialogando sino no me dejas hablar imagenes sentar en la mesa

Voz 1727 03:10 hoy con Aitor Esteban del PNV defendiendo el autogobierno y el diálogo por encima del Bulli

Voz 4 03:15 me parece lamentable que se utilice por algunos partidos continuamente a Cataluña Euskadi como arma electoral en vez de encontrar soluciones creando más problemas creo que el reconocimiento nacional diverso pasan países como el Reino Unido no ocurre nada

Voz 1727 03:30 en Canarias el presidente autonómico Fernando Clavijo declara hoy ante la jueza que le investiga por un presunto trato de favor en la concesión del servicio de grúas en el municipio de La Laguna cuando él era alcalde

Voz 5 03:41 la normalidad y tranquilidad no va aplicar un expediente administrativo lo bueno del derecho administrativo que está todo por escrito en los papeles simplemente resolver cualquier tipo de duda o aclaración ya está ahí y espero que esto pase cuanto antes

Voz 1727 03:52 en un minuto nos vamos a Francia para hablar de Notre Dame cerramos portada antes con el deporte porque el Metropolitano no será el escenario de una nueva final entre Messi y cristianos

Voz 1161 04:03 pese a cerca del Barça a la final de Madrid se queda fuera Cristiano Ronaldo con la Juventus tras el Barça tres Manchester United cero de anoche y el doblete de Messi y el Juventus uno Ajax dos con el gol del portugués Messi ya espera rival

Voz 6 04:14 el equipo muy complicado como recién sea Liverpool fue a por todas el edificio hecho una semifinal de Champions que tal en lo que se merecen tan los me Corey va a ser muy complicado

hoy desde las nueve Se Oporto Liverpool crecía Messi con la ventaja de los ingleses el dos cero de la ida el rival de los holandeses saldrá del Manchester City to darán uno cero a favor del Tottenham del partido de ida

Voz 1727 04:38 votantes hoy los detalles del tiempo Luis

Voz 7 04:40 mi Pérez buenos días buenos días

Voz 8 04:43 esto vamos a tener un miércoles de poca lluvia basen a últimas horas del día cuando empieza a llover en Galicia en el oeste de Andalucía en Extremadura el oeste de Castilla y León ya entrada la noche con tormentas incluso en Castilla La Mancha y en Madrid hoy con unas temperaturas más altas que las de ayer sobre todo en el Cantábrico y en el Valle del Guadalquivir en Canarias pocas nubes esta noche y mañana la lluvia será abundante en el centro del país llegará hasta la costa occidental cantábrica ir también al valle del Ebro en el nordeste de la Península Baleares