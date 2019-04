Escucha las noticias de las 09:00 (17/04/2019)

no ya acabamos de saber que el Gobierno ha autorizado al Open Arms a zarpar para llevar ayuda humanitaria a la isla de Lesbos en Grecia Aimar

el barco llevaba tres meses bloqueado en el puerto de Barcelona y ahora podrá poner rumbo a Grecia pero no para rescatar inmigrantes que es lo que hacía hasta ahora Nicolás Castellano buenos días

buenos días treinta y seis horas después el incendio probablemente fortuito que ha devastado buena parte de Notre Dame el Gobierno se reúnen un consejo consagrado exclusivamente a la reconstrucción de la Catedral el presidente Macron prometió anoche que se levantarán cinco años al optimismo presidencial según una ola de solidaridad inédita centenares de promesas de donaciones procedentes de todos los rincones desde las más humildes a las más importantes de empresas y grandes fortunas suman ya novecientos millones la polémica no está exenta pues las exenciones fiscales pueda superar el setenta por ciento lo que significa que el peso de la financiación recaerá en el contribuyente francés

no hay día Nath

Voz 6

03:09

ahora es difícilmente explicable no que no se acepte pues que quede excluida la televisión pública de de un debate a cuatro puesto que es el mismo formato que ya ofrecimos en su vida y como decías bien Pepa las razones que se esgrimen entonces para no acude a la televisión pública han desaparecido tras la resolución de la Junta Electoral