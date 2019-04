Las noticias de Castilla-La Mancha, 10:02 (17/04/2019)

hoy se abre el plazo para registrar las candidaturas para las elecciones municipales autonómicas en las distintas juntas electorales los partidos políticos y coaliciones tendrán hasta el próximo lunes para registrar dichas candidaturas que serán publicadas el veinticuatro de abril en el Diario Oficial de Castilla La Mancha y en los diferentes boletines provinciales partidos como el PSOE han convocado en localidades como en Toledo Albacete a los medios para la presentación de sus respectivas candidaturas ante las juntas electorales más asuntos son camionero ha resultado herido tras ser atacado con un arma blanca los hechos han tenido lugar en la localidad de El Provencio Cuenca el hombre fue agredido en una gasolinera ubicada en la Nacional trescientos uno ha tenido que ser trasladado al Hospital de Villarrobledo el ataque ha ocurrido cuatro minutos antes de las seis de la madrugada según ha informado el uno uno dos a las tres de la tarde se pone en marcha la segunda fase de la operación salida de la DGT por las semanas santas además la fase más importante porque desde mañana comienza una sucesión de cinco días festivos incluyendo el fin de semana se esperan un millón ochocientos sesenta mil desplazamientos por Castilla La Mancha esto con una previsión del tiempo que anuncia cielos poco nubosos con posibilidad de lluvias en la última mitad del día las temperaturas no experimentarán grandes cambios significativos en Cuenca y en Albacete irán aumentando en el resto tendremos unas máximas de veinticuatro grados en Cuenca veintiséis en Albacete veintisiete en Guadalajara veintinueve en Ciudad Real treinta en Toledo

