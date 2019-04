Voz 1915

00:05

tras la salida del ex concejal Íñigo Henríquez de Luna del PP por haberse sentido maltratado por el partido al no contar con él para las listas del Ayuntamiento de Madrid ahora parece que está recibiendo cariño por parte de Vox Henríquez de Luna confirma a la SER que el partido de Abascal se ha puesto en contacto con él para ofrecerle un puesto en la capital y él está valorando la opción ahora que está de retiro en estos días festivos aunque no hay nada cerrado recordamos que el plazo para presentar candidaturas acaba el lunes y que Vox aún no ha anunciado sus candidatos en Madrid el PP mientras sigue su camino y presentará sus listas oficialmente Ayuso ha comenzado con la criba que anunciaba no contará con los todavía consejero Rosalía Gonzalo Henríquez Escudero ni Lola Moreno Mi Rafael Van den Enrique García