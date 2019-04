procesiones paganas pero la verdad es que tienen su propio santoral hoy se celebra por ejemplo Sam peaje San cuando llegamos San si es que van pisando huevos San hombre que casualidades víspera de festivo y ha subido la gasolina y ya en casos muy extremos Sanse acabó yo me bajo Ishikawa pero

esta tarde a partir de las tres arranca la segunda fase de la operación salida de Semana Santa para la que se esperan más de nueve millones de desplazamientos por carretera hoy es por tanto un día de trabajo muy intenso en la Dirección General de Tráfico así que agradecemos a Ana Blanco que es su directora Junta de movilidad que haya tenido la amabilidad de atendernos esta mañana Ana muy buenos días buenos días Ana hoy hay muchos españoles que están mirando el reloj para esperar a que lleguen las tres y arrancar sus vacaciones yo imagino que hoy en la DGT lo el espíritus justo el inverso no a las tres empieza a vuestro trabajo duro cómo es un día como como hoy en un puesto de responsabilidad como el tuyo

siempre es la verdad es que estamos con todo el dispositivo preparado iraquí en esta segunda fase no que iniciamos es verdad que llevamos ya desde el viernes pasado muy pendiente monitorizado todas la circulación ir haciendo seguimiento pero esta tarde esta tarde efectivamente comienza a esta segunda fase Illa estamos preparados en los ocho centros de gestión de Tráfico nueve mil doscientos agentes también movilizados que estarán prestarán servicio estos días e helicópteros no la verdad es que pues con intensidad ahí empezaremos a articular las distintas medidas que tenemos preparadas no como son las restricciones a vehículos pesados la habilitación de carriles sentido contrario al habitual e itinerarios alternativos pues muy pendientes de todo lo que lo que ocurra en las próximas horas