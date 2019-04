Las noticias de Cantabria, 10:02 (17/04/2019)

la Asociación de Turismo Rural constituye su propio cuerpo de inspectores para frenar la proliferación de alojamientos turísticos ilegales para ello van a contar con viajeros anónimos que realizarán reservas en alojamientos publicitados en Internet para comprobar si reúnen las características obligadas tienen contabilizados más de cuatro mil ochocientos alojamientos ilegales en la comunidad y aseguran que hay muchos más y otro dato en Santander sólo hay veintisiete pisos turísticos autorizados según la asociación un número que no se corresponde con la oferta

Voz 2

00:35

venga hombre es cuatro mil ochocientas de casa si eso Estudis que hay muchas más nos afecta pues era muy muy fuerte muy clara mude es decir eh concretamente hoy esta Semana Santa eh bueno pues estamos recibiendo información de empresarios asociados de la Asociación que que no algo no completa que tiene bastante vacío ID que no acaban de ir a la Semana Santa como siempre