Las noticias de Asturias, 10:02 (17/04/2019)

Voz 0174

00:05

pues en Asturias esta operación salida prevé por parte de tráfico ciento veintisiete mil desplazamientos esta oleada es la más importante del año por el volumen de los desplazamientos en un periodo corto en toda la red viaria el dispositivo especial de la Dirección General de Tráfico empieza hoy y acabará el próximo lunes es hoy miércoles cuando se prevén Asturias un mayor volumen de tráfico de salida de las ciudades la mayor parte de ellos se concentrarán en el periodo entre las tres de la tarde y las once de la noche en Asturias es a partir del mediodía del domingo cuando se prevé de nuevo un mayor aumento de tráfico de retorno hacia los núcleos urbanos no es así en todas las comunidades puesto que algunas de ellas tienen también el lunes como festivo el movimiento de viajeros se nota hoy especialmente también en el aeropuerto de Asturias donde se registrarán XXXIII despegues a trece destinos nueve nacionales y cuatro internacionales a las siete y media de la mañana pegó el primero de los diez vuelos que hoy conectan Asturias y Madrid además hoy hay nueve conexiones con Barcelona dos con Valencia dos con Tenerife Norte otras dos con Palma de Mallorca y una con Menorca Alicante Sevilla y Málaga que será el último despegue de la jornada a las nueve diez de la noche los cuatro vuelos internacionales a Venecia Azores pisa ahí Estambul despegarán entre las seis ir a siete de la tarde a ellos se sumará mañana el chárter a Dubrovnik desde el pasado viernes y hasta el domingo de Pascua en el aeropuerto de Asturias están programados más de trescientos cuarenta despegues y aterrizajes localizado a una joven pareja de senderistas que anoche se perdió mientras hacía una ruta de montaña en Cabrales bomberos del sepa los servicios de rescate localizaron a la pareja de dieciocho diecinueve años enroscada en la senda de cobros no sufrieron ningún daño diez y cinco