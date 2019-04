Las noticias de Asturias, 11:03 (17/04/2019)

Voz 1657

vox pone a trabajar a sus candidatos para descalificar la decisión de la Junta Electoral de excluir les de los debates electorales por carecer de la representación parlamentaria que sí tienen otros partidos que sin embargo no van a tener opción a participar en Asturias Vox difunde un comunicado atribuido a su número uno al Senado el abogado Juan Fernández Baños en el que atribuye su exclusión los cuatro partidos cobardes dice que han decidido excluir los con un fundamento jurídico que en Asturias no corresponde aplicar sostiene según Fernández Baños en el caso de las televisiones asturianos no se daría el supuesto alegado por la Junta Electoral sí cabría un debate a cinco dado que en las últimas generales sólo tuvieron representación PP Foro PSOE Ciudadanos Unidos Podemos Bosch cuestión en concreto la decisión de Canal diez de excluir les de su debate el Ayuntamiento de Avilés ha emprendido esta mañana los trabajos para aplicar un nuevo tratamiento contra la temida polilla Del Bosque amenaza a los parques del muelle de Ferrera es la segunda actuación en estas zonas verdes los trabajos se limitan a las zonas dañadas del parque del muelle Se está analizando el parque de Ferrera ice cerrará el Jardín Francés la polilla en cuestión es en realidad una oruga que en forma de plaga resulta letal para el Bob arbusto que les sirve de alimento el Boletín Oficial del Principado publicaba ayer el decreto de protección y control ambiental industrial que atribuye a los organismos privados de control esta inspección ambiental la Coordinadora Ecologista cuestionan la medida por suponer dice la mercantilización de esta labor de control y por abrir la puerta a continuar con la contratación de las inspecciones con empresas externas los ecologistas denuncian que son empresas que habitualmente trabajan para las propias industrias y atención a este anuncio de la compañía aérea Air Nostrum que prepara para después de Semana Santa un proceso de selección de tripulantes de cabina que va a tener lugar en Oviedo la franquicia de Iberia celebrará el próximo miércoles una jornada de puertas abiertas en el hotel NH Principado para acudir hay que enviar currículum vitae a través de su página web es todo sigue hoy por hoy con Pablo González Batista