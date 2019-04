Escucha las noticias de las 12:00 (17/04/2019)

es mediodía las once en Canarias

Antonio Martín muy buenos días buenos días Pablo Pedro Sánchez acepta un debate a cuatro sin Vox y finalmente en Televisión Española no era la elección inicial del Gobierno pero después de que la Junta Electoral haya paralizado el que había organizado otro grupo de televisión privado con la presencia del partido de extrema derecha finalmente esta cita va a ser en la televisión pública aunque todavía quedan detalles por definir la fecha el formato y que todos los partidos confirmen también su intención de estar José María Patiño

ha mostrado siempre su preferencia por la televisión pública que Casado dispuesto a participar en los debates que haya aunque reclama el cara a cara con Sánchez que no podría ser la pública el formato sería similar al de anoche con seis partidos que obtuvo el trece coma cuatro por ciento de cuota de pantalla muy cerca de la media de rentabilidad para las cadenas españolas

por parte de algunos que están vinculados a partidos en este caso eh que concurren a las elecciones como son Virtus Bildu Sortu el otro día algunas cuentas incluso de Sortu eh nos decían que no éramos bienvenidos a Euskal Herria Nuria nos lo demostraron sus cachorros intentando

Voz 0156

02:35

no tendría que hacer Ciudadanos uno auto enmienda a la totalidad de lo que supone Ciudadanos tendremos que hablar mucho de para qué es ese gobierno creo que va a haber poderosas fuerzas económicas mediáticas incluso políticas que si les dan los números van a forzar a intentar forzar a esas dos opciones para que formen un Gobierno y no dependan de los peligrosos de la periferia no