Escucha las noticias de las 13:00 (17/04/2019)

es incomprensible que el jefe del Ejecutivo no quiera debatir con Pablo Casado Pedro Sánchez tienen la opción de rectificar ID aceptar el envite el cara a cara el debate con

debate que todavía no tiene ni fecha ni formato confirmados Vox había presentado un recurso contra el acuerdo de la Junta Electoral Central que avalaba la que el ente público les dejara fuera el Supremo acaba de rechazar la Alberto Pozo

impuestos para reducir la pobreza infantil según datos de una encuesta que ha elaborado Save the Children un dieciséis por ciento de los encuestados reconoce que no ha podido pagar el comedor escolar o las clases de refuerzo que necesitaban sus hijos Nicolás Castella

Voz 1620

03:35

no es la primera encuesta monográfica caseras en España sobre pobreza infantil y en ella el ochenta y cuatro por ciento de los encuestados por Save the Children cree que ésta tendría que ser una prioridad del futuro Gobierno el cincuenta y siete por ciento de los ciudadanos estaría dispuesto a pagar más impuestos para contribuir a acabar con estos problemas Gabriela Jorquera experta de Save the Children