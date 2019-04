Voz 1885

00:20

me parece asombroso que Begoña Villacís no entienda que se produce esa misma incompatibilidad desde el ideario de C's sí es que Ciudadanos tiene un ideario fijo que es lo que todos empezamos a dudar y Begoña había hacer lo que tiene que hacer ya es pronunciarse de manera clara e inequívoca no estar jugando a varias bandas y en su caso como digo es importante entenderse con Ignacio Aguado yo tengo un entendimiento perfecto con Isabel diez Ayuso como entiendo que no podría ser de otra manera