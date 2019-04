Voz 2

00:06

Ángeles qué tal buenas buenas tardes bienvenida era que has así que tú también estos días te estás acreditando por encima de tus posibilidades decir si no paras de acreditar vea a cosas que luego se desconvoca aunque hay que ir con la campaña que sí sí sí sí sí por ahora para ir a procesiones de momento no piden acredita que no es bueno pero danos tiempo a todos aquí hay que hacer otros sacrificios permitiendo días es que José María Patiño qué tal buenas tardes hola buenas tardes Estados acreditada tú para el debate del del martes para seguirlo ahí en vivo y en directo en Antena tres el que era cinco hasta hace veinticuatro horas la valla peinada para ir a recibirles a los cinco gran me han dejado ahora como mucho será cuatro será o no será que sabemos minuto de juego y resultado que llevamos Veinticuatro horas de locos de cambalache de situación posible para el veintidós o veintitrés que sabemos ahora sobre él o los debates José María