Las noticias de Galicia, 16:02 (17/04/2019)

Voz 2

00:24

estamos haciendo ahora una revisión de todos los protocolos porque claro cuando pasan pasa una situación de estas en obra pues invita que reflexionemos todos entonces no estemos equipos reflexionando decir nos a realidad de distintas decirnos no estamos trabajando en una cubierta de estructura línea de madera sino en una cubierta que o Farmiga une Pedra Carla esto no me fácil y por no decir que imposible pero tenemos den todo qeu edificio que estamos en obras los paramentos interiores por tanto dentro de Interior ahí sí que te hemos Marey