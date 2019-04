Las noticias de Aragón, 17:03 (17/04/2019)

preservar la tradición de lealtades vivirla como tal con las posibles modificaciones que para Pedro no pero siempre lo centro en el ADN de la ruta de ADN sonoro el ADN de digamos visual la editora son siempre el tres colores irá de sonó para vamos a charlar es el ADN que nos identifica en todos los sitios y eso sí que me preocupa ahí creo que seguir una cosa a tener en cuenta ideal drove trasladado ya en diferentes ocasiones

Voz 1662

01:16

tenemos que evitar que haya gente que no tenga de esos o que tenga de esos que no le permiten no permitan vivir y nosotros decimos que cualquier adulto en España cualquier adulto en Aragón pues tener que tengan unos versos mínimos de seiscientos euros