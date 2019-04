Las noticias de Castilla-La Mancha, 17:03 (17/04/2019)

pues había prácticamente un noventa y siete por ciento estábamos ya falta de bajas y altas que siempre se dan en el último momento pero pero la ocupación era lo que era el jueves y viernes era prácticamente noventa y siete por ciento hasta hasta no se alojó están bajando un cinco por ciento

Voz 4

01:14

sería como subirse al coche de un amigo y encontrarte allí a Dani Rovira en plan pletórico cuando creías que ya no puedes reírte más soy para el coche quise sube Marta feliz y ellos que no paran y tú ya que necesita parar porque están saliendo a nominales sabes no