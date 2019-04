PSOE:"El 28 de abril hay dos opciones; pasado o futuro"

Voz 1 00:00 seguimos con la ronda de entrevistas aquí en La Ventana los candidatos de las diferentes formaciones políticas para el próximo veintiocho de abril hoy nos acompañan las candidatas del Partido Socialista al Congreso y al Senado María Malibrán qué tal buenas tardes muy buenas tardes Victoria de Pablo qué tal buenas tardes buenas

Voz 2 00:13 sabes por qué hay que votar al Partido Socialista primer

Voz 1 00:16 pregunta

Voz 3 00:17 bueno pues yo diría que que el próximo veintiocho de abril hay que votar al Partido Socialista porque es el único partido que ahora mismo tiene una apuesta hizo una serie de baterías de ideas pensadas en el futuro pensando en el futuro de este país ir no solamente propuestas sino que ha venido demostrando en los últimos casi diez meses de acción de gobierno la política puede estar de nuevo al servicio de las personas y centrado en construir pues lo que a la mayoría de la gente Nos interesa la recuperación de la justicia social la recuperación de derechos sobre todo después de bueno pues de unos años de un Partido Popular haciendo un gobierno de corrupción de recorte social

Voz 2 01:00 pues

Voz 1 01:01 Victoria de Pablo bien

Voz 2 01:03 mentalmente con lo que ha dicho María además señalaría que por qué Pedro Sánchez ha demostrado que merece seguir siendo presidente del Gobierno de este país puesto que no solamente se hace propuestas desde el Partido Socialista desde el PSOE sino que se ha demostrado con hechos y sobre todo porque es que es el único partido que está dando un proyecto en positivo un proyecto que se basa en la justicia social que ha corregido nueve meses las desigualdades que había provocado la política al Partido Popular como el tema de pensiones au de Salario Mínimo Interprofesional o programas contra la violencia de género porque además la justicia social Se ha dicho que es nuestra campaña Eva sobre tres ejes muy claros que son justicia limpieza lucha contra la corrupción y sobre todo convivencia frente a los demás partidos que van contra algo la crispación el insulto la descalificación el PSOE no está entrando en ese debate sino que está entrando en conectarse y hablar directamente a los ciudadanos con propuestas muy concretas para los jóvenes que vengan que vuelvan a esta Comunidad de La Rioja que pueblan este país para los mayores garantizando las pensiones para las mujeres diciéndoles no os preocupéis nosotras nos vamos a traicionar y los derechos que tanto nos ha costado conquistar los vamos a defender con uñas siguientes frente a esa derecha que pretende recortarlos

Voz 1 02:25 el debate de ayer fue un poco por ahí no mucha tensión mucha cuestión territorial sobrevolando en todo momento por incluso nuevo encima de otras preocupaciones que reflejaba el CIS como la creación de empleo

Voz 2 02:36 no

Voz 3 02:37 sí efectivamente es que parece que que esas tres derechas lo esa derecha tristeza la no que cada vez es más difícil diferenciar cuál es cuál parece empeñada no que ante lo que yo entiendo que es una falta de contenido de ideas y de propuestas en alimentar ese debate crispado ese debate del insulto centrar la atención en en cuestiones que primero no están entre las preocupaciones principales de las personas como dices yo creo que la gente lo que está esperando es escuchar medidas que tienen que ver en la mejora del mercado de trabajo con el dar oportunidades a nuestros jóvenes como señalaba Toya Hinault tanto concentrar el debate y hacerlo bronco y buscar el enfrentamiento en las cuestiones territoriales o en otras cuestiones que no están en el día a día de las personas se está llegando a unos niveles además de insultos y de descalificación en esta campaña que hoy lo único que están haciendo es enfangar el necesario debate político ante los retos tan importantes que que tiene nuestro país y para los que los socialistas desde luego sí que tenemos propuestas y medidas concretas y estamos deseando poder hablar de ello

Voz 2 03:45 sí por eso precisamente estamos basando la campaña y lo ha dicho muy claramente Pedro Sánchez desde la centralidad ir a por la movilización a esos votos indecisos que todavía es manifiestan según las encuestas que hay un cuarenta por ciento que no tiene muy claro su voto bueno pues a esos indecisos desde el PSOE les decimos que su voto cuentan es que estamos en un momento muy especial para la democracia que confíen en el Partido Socialista para que se sumen al PSOE que en estos momentos es el único partido que puede frenar a esas tres siglas que representan la derecha porque frente al riesgo que supone esa esa derecha esas tres siglas que se basa en la desigualdad la crispación y la corrupción que son las tres cabezas de esa derecha el el partido socialista el PSOE supone una triple oportunidad frente a la desigualdad justicia social frente a la corrupción limpieza política frente a la crispación convivencia y diálogo

Voz 1 04:49 el problema de tanta crispación y de tanta tensión es que el veintinueve de abril va a haber que pactar porque no se prevé un gobierno de mayoría absoluta ni mucho menos todas las encuestas apuntan en en en esa dirección ya además están pyme ya cordones sanitarios previos entre diferentes partidos peligros propios ciudadanos ha dejado muy claro que no va a pactar con el PSOE de Pedro Sánchez y cómo lo vamos a resolver no porque precisamente la política de esto no de llegar a acuerdos

Voz 3 05:11 hombre pues desde luego el momento el momento ahora es el de tratar de construir ese es el objetivo que desde luego desde el Partido Socialista y la oportunidad que creemos que está ahí de construir una mayoría parlamentaria que nos permita desarrollar nuestra acción de gobierno nuestro programa en nuestras medidas con la mayor dependencia posible pero es cierto lo que dice es que el panorama político actual pues lleva necesariamente a entenderse y precisamente por eso están tan negativo ese panorama de crispación y esos cordones sanitarios previos pues porque pues porque este sistema multipartidista en el que estamos Nos nos lleva a construir consensos ya tener altura de miras y altura de miras como digo pensando en el futuro eh la mirada cortoplacista de algunos que lo que desempeñan es en poner pues eso cordones sanitarios a quién te aquí en está proponiendo pactos de Estado en cuestiones esenciales pues como pueda ser la educación como pueda ser el garantizar unas pensiones dignas pues bueno yo creo que dice más del que pone cordones sanitarios que de que de él que está al otro lado el espíritu del Partido Socialista siempre es el del diálogo siempre ha sido así en estos meses de Gobierno se ha demostrado con lo cual bueno pues esperemos que que la responsabilidad de resto esté a la altura de las circunstancias

Voz 2 06:33 el Partido Socialista sale a ganar y sale a obtener una mayoría suficiente para poder ser eh autónomo poder poner en desarrollo el programa El proyecto pensando en los ciudadanos que ya ha iniciado estos nueve meses dicho eso la verdad es que yo como por mi profesión la abogada me sometió al criterio del jurado el jurado es son los ciudadanos que el día veintiocho son los que van a marcar esa radiografía ellos nos van a marcar yo creo que además bastante más nítidamente de lo que dicen las encuestas cuál es la composición que a su juicio puede dar a este país una estabilidad para un proyecto de cuatro años vista que lo necesita que este país necesita estabilidad y por eso ofrecemos estabilidad en nuestro proyecto para cuatro años pensando en la cantidad de cosas que hay que hacer de cosas que hay que deshacer

Voz 3 07:24 hay bandas los ciudadanos los que lo digan el veintiocho

Voz 2 07:26 eso al día siguiente Lemos la sentencia

Voz 1 07:29 vienen durante estos días lanzando sus propuestas en diferentes materias relaciones con los servicios públicos ayer por ejemplo creo que Víctoria Bravo presentaba las propuestas en materia de Justicia Joy las propuestas en materia de sanidad del van esas ideas del Partido Socialista para mejorar la sanidad pública

Voz 3 07:44 pues mira fundamentalmente otra de las cuestiones clave a las que nos enfrentamos en las próximas elecciones del del veintiocho de abril y que por eso las hacen tan tan trascendentes es que muchas cuestiones básicas como puede ser los servicios públicos los ciudadanos van a tener que decidir entre dos modelos de gestión absolutamente contrapuestos en materias esenciales como puede ser pues la educación la justicia en muchas cuestiones y también en la sanidad también en sanidad las elecciones del veintiocho de abril nos van a ofrecer dos modelos contrapuestos por un lado el que defiende el Partido Socialista el que siempre ha defendido y ha sido una de nuestras señas de identidad que es la defensa bajo todo punto de una sanidad pública universal gratuita y de calidad frente al modelo al que nos tiene acostumbrados el Partido Popular de recortes precarización y tendencia a la privatización de servicios y en ese sentido nuestras propuestas van a ir encaminadas a defender pues lo que hemos defendido siempre el Sistema Nacional de Salud como una de las políticas sociales de mayor éxito de nuestra democracia y generadoras de cohesión social que en estos años lo que han venido de sufriendo pues unos recortes brutales que al final en lo que repercuten es en el paciente en esa falta de medios y sobre todo en la atención primaria de medios humanos que garantizan la la adecuada atención con los tiempos adecuados y que están haciendo cada día más difícil el excepcional trabajo que realizan sus profesionales sanitarios en este sentido el refuerzo de esa atención primaria es una de las claves fundamentales como en otras cuestiones también pues en estos diez meses ya se han dado muestra de de esto de nuestra manera de hacer lo que tenemos enfrente a un un ejemplo muy claro de esta contraposición de modelos pues es que en la el pasado diez de abril en la convocatoria del Consejo Interterritorial de Salud en el que están representadas todas las comunidades autónomas el Gobierno planteaba una estrategia justamente para esto para la mejora de la atención primaria entendiendo que es la base de un buen sistema sanitario y lo que se produjo fue pues un plan todo ni un y un rechazo por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular justo en un espacio en el que se iba a hablar de eh mejora de los ratios de un replanteamiento de las zonas de esa luz o de avanzar en la atención de crónicos en la atención primaria ya en su papel preventivo así que sobre todo iremos como digo en esa línea entre forzar la atención primaria y bueno y en avanzar también en cuestiones claves como pueden ser la estrategia nacional de salud mental es una cuestión que sabemos que tiene que ser reforzada dentro del Sistema Nacional de Salud

Voz 4 10:24 y también bueno intentar ir ampliando

Voz 3 10:26 de manera paulatina la cartera de servicios en cuestiones por ejemplo como la salud bucodental para toda la población eh empezando hacerlo pues por los colectivos más vulnerables como puedan ser los menores las personas con discapacidad a mujeres embarazadas o los mayores como digo en cuestión de salud se trata de elegir entre dos modelos contrapuestos el de la defensa de lo público la calidad de la innovación propio del Partido Socialista y el que tiene que ver con esa precarización para favorecer a lo privado que es muy propia de las derechas el Partido Popular

Voz 1 10:59 con respecto a los servicios públicos sanidad justicia pero también dependencia o el sistema público de pensiones o la educación ayer contra tres con la cita de Grande Marlaska del ministro en una conversación que pudimos mantener en esta emisora comentaba que los servicios públicos son el Jove el banderín al que se puede enganchar la ciudadanía sobre todo en momentos de crisis y que por eso hay que hay que protegerlos y reforzarlo

Voz 2 11:22 totalmente de hecho las propuestas que hace el Partido Socialista son muy concretas de complementario a las iniciativas de Sanidad que señala María están cosas tan claras como la supresión del copago farmacéutico que tanto ha empobrecido a los pensionistas y a la gente mayor que es la la mayor usuaria normalmente de de medicamentos y que tienen los ingresos más bajos entonces en ese sentido nosotros apelamos a los ciudadanos independientemente de que sean simpatizantes o no del Partido Socialista sino a todas aquellas personas que crean en el Estado el bienestar y que crean que sólo desde un sistema público de pensiones qué educación de sanidad de servicios sociales es decir la red para cuando los ciudadanos las personas tengan una situación de riesgo de baja o de riesgo de exclusión el Estado les garantice que está ahí para mantenerles unas pensiones dignas a unos ingresos incluso pensiones no contributivas dignas que les permitan eso vivir con dignidad por eso apelamos a todas aquellas personas progresistas que crean que hay que construir hay que reformar y hay que reforzar el Estado el bienestar recuperando esos derechos como la ley de Dependencia que se nos han ido robando durante siete años de política de derechas de Partido Popular

Voz 1 12:41 bueno las encuestas con un momento puntual pero más menos tú has marca una tendencia a pronosticar una victoria del del Partido Socialista el próximo veintiocho de abril particular interesante era del CIS porque una muestra de dieciséis mil personas creo que era apuntaba un cuarenta por ciento de indecisos son más de cuarenta por ciento de indecisos es decir que el partido está abierto Pedro Sánchez está insistiendo por ejemplo en llamar a la movilización de del electorado progresista e por lo que palpan ustedes está produciendo esa movilización del electorado de izquierda

Voz 3 13:11 hombre nosotras desde luego lo que percibimos además en los mítines en los actos en el día a día cuando te vas reuniendo con con la gente es que efectivamente esa tendencia que marcan las encuestas pues parece estar fundamentada en unas ganas generalizadas entre la gente de que de que siga adelante el proyecto socialista empezado en estos diez meses de Gobierno de Pedro Sánchez es cierto que las encuestas son favorables pero también es cierto que la que hay un cuarenta por ciento de indecisos al que nos vamos a a dirigir en esta campaña de manera especial porque realmente creemos que les interpela a todo lo que está ocurriendo porque lo que queremos es que conozcan todas las propuestas del Partido Socialista fundamentalmente porque la abstención entendemos que es el mayor el mayor riesgo al que nos enfrentamos la única opción que tienen esas tres derechas que lo que pretenden es pues volver a poner encima de la mesa debates caducos y seguir en la senda del retroceso en derechos sociales así que por supuesto nosotras estamos lo decimos ilusionados con con buenas percepciones con buenas sensaciones pero bajo ningún punto relajados la batalla va a ser papeleta a papeleta voto a voto soy aquí queremos transmitir eso no la trascendental edad de de esta elección que va a tener lugar el veintiocho de abril y la necesidad de que nadie se quede sin votar sin papeleta el veintiocho de abril

Voz 2 14:41 totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María ilusionados pero no relajados y lo que no puede ser es

Voz 3 14:47 que se quede nadie que sin votar

Voz 2 14:51 eh es son unas elecciones en las que es el resultado es trascendental no puede ocurrir como pasó en Andalucía vemos como en lo que estamos defendiendo es hasta nuestra propia comunidad autónoma hace muy poco o el candidato de un partido de derechas ya señalaba que si llegaba al Parlamento lo primero que iba a hacer era votar en contra del Estatuto de Autonomía de La Rioja que sea aprobado por unanimidad después de muchos años de consenso cuando lo que se incorporan es partidos de derechas que lo que pretenden es deshacer destruir o incluso intentar borrar nuestra propia identidad como Comunidad Autónoma de La Rioja lo que decimos los riojanos es que cada uno de estos de estos votos cuenta cuenta para construir comunidad cuenta para construir país cuenta para mantener España

Voz 1 15:38 María Dolores número uno al Congreso sobre el Partido Socialista Victoria de Pablo número uno al Senado por el Partido Socialista gracias por venir a radios orden esta campaña muchas horas