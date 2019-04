Unidas Podemos:"Votar a Unidas Podemos es la única garantía de tener un gobierno para la gente"

Voz 0496 00:00 en la mitad de la Cadena SER de La Rioja seguimos con la ronda de entrevistas que iniciamos ayer con las diferentes formaciones políticas hoy el turno es para Unidas Podemos nos acompaña la número uno al Congreso de los Diputados Edith Pérez qué tal buenas tardes

Voz 1812 00:12 hola buenas tardes el número uno al Senado Diego Mendiola

Voz 0496 00:15 tal buenas tardes buenas tardes bueno primera pregunta por qué hay que votar a Unidas Podemos Izquierda Unida Equo en estas elecciones del próximo veintiocho de abril

Voz 1812 00:24 yo creo que el primer motivo es que Unidas Podemos es el único partido que da una garantía de gobernar para la gente de poner la vida en el centro no de gobernar para las élites o para el poder económico tal y como se viene haciendo durante los últimos años hay un montón de ejemplos de que esto ha sido así y que se traducen en cuestiones que afectan claramente a la a la vida a la ciudadanía como puede ser la tarifa de la luz el rescate a la banca o el rescate a las autopistas creemos que es necesario marcar ese límite claro con los poderes económicos y apostar por políticas públicas que defiendan los servicios públicos y que defiendan los derechos humanos y los derechos sociales y económicos de la ciudadanía y creemos que Unidas Podemos ahora mismo la única garantía de que eso se pueda llevar a cabo

Voz 0496 01:18 Diego Mendiola por porque hay que votar a Unidas Podemos en estas elecciones

Voz 1 01:21 pienso que es importante que la gente tiene que hacer una una reflexión hay que analizar quién fuimos las que nos nos empeñamos en desalojar a Mariano Rajoy y al Partido Popular del Gobierno fue gracias exclusivamente a Unidas Podemos pero eso era insuficiente eso digamos que es una cuestión transitoria lo que hay que analizar es que en esta mini legislatura cualquier medida de carácter social cualquier medida en beneficio de la mayoría social trabajadora de nuestro país o ha venido con el aval con la iniciativa hay con la insistencia del grupo confederal de Unidas Podemos Izquierda Unida Equo y las confluencias o el Partido Socialista en el momento en el que en el que pueda no se sienta condicionado por una fuerza claramente progresista y a su izquierda probablemente tenga titubeos IT nada veleidades como las ha tenido siempre decaer en en la contradicción de somos la izquierda pero luego hacemos políticas de derechas como podría hacer el Partido Popular y eso creo que la única garantía que puede permitir que se sigan haciendo mínimas reformas de carácter beneficioso para el conjunto de la mayoría es el voto Unidas Podemos

Voz 0496 02:34 estamos en un momento muy importantes unas elecciones muy importantes hoy han contado ustedes con la presencia de Pablo Iglesias para hablar de un asunto absolutamente capital como es la España vacía va como es la despoblación y el reto demográfico algo que además a comunidad autónoma le le afecta de de lleno que se puede hacer para llevar vida a nuestros pueblos

Voz 1812 02:52 efectivamente creemos que el problema más importante de de cohesión territorial ahora mismo que tiene España es precisamente este vaciamiento de todo el mundo rural que no es algo nuevo es algo fruto de décadas de implementar un modelo de desarrollo que expulsa la gente de nuestros pueblos y que en el fondo es el modelo de desarrollo capta la lista que va contra la vida de la gente también contra el planeta creemos que el mundo rural no es el problema sino que es parte de la solución y que las medidas políticas cuando hablamos de un horizonte verde que es un horizonte en el que se apuesta por una economía social ecológica y sostenible y un horizonte morado que también contemplamos en el programa que apuesta por una economía en los cuidados creemos que pasa necesariamente por una reorientación el sistema productivo perdona readaptación el modelo de desarrollo y una apuesta por el mundo rural por eso llevamos también varias medidas que pretenden afrontar este problema y que son muy diversas desde aspectos de financiación como es mejorar la financiación a los pequeños municipios al tema de la organización territorial con la la apuesta por el modelo de comarcas también creemos que hay una ley que fue una buena ley que es la ley de Desarrollo sostenible que del año dos mil siete que no salgo de implementar y que habría que modificarla y hacer un esfuerzo para aplicarla en todo el territorio iban otra serie de medidas como garantizar la cobertura como que las empresas lleven ese servicio de cobertura internet a los pueblos eh oferta ofrecer y posibilita es empleo verde IS empleo morado en los pueblos por supuesto garantizar los servicios básicos porque nos encontramos con un problema de equidad en en todas las zonas rurales es cierto que puede ser complejo el pensar en llevar todos los servicios a zonas alejadas pero la ciudadanía que vive en un pueblo tienen los mismos derechos que el resto de personas que que puedan vivir en una ciudad entonces es un reto y creemos que se puede organizar el territorio otra manera para garantizar que los servicios básicos de educación sanidad servicios sociales Seat encerrada dependencia lleguen a los rincones más alejados

Voz 1 05:20 pienso que muchas de las veces en este en esta comunidad nos toca muy de muy de lleno la dicotomía entre el desarrollo del eje del Ebro frente al vaciamiento de los de los valles de nuestra región y muchas de las veces vemos cómo hay gente que desde un posicionamiento desde su vida cómoda en la calle Serrano de Madrid considera que el mundo rural es algo que tiene que estará a su disposición para poder ir a cazar muy clones au o ciervos en en temporada y creo que eso es un flaco favor al trabajo muy interesante que realizan tanto en las instituciones ya que hay que reconocer el trabajo que está haciendo en ayuntamientos de pequeños municipios por mantener servicios por dar cobertura por por rehacer sus municipios habitables para los vecinos para otras personas que puedan desarrollar su vida desde una izquierda una organización como la mía como Izquierda Unida que siempre han apostado por el municipalismo que estamos trabajando municipios como Compromís como como muchos otros ya iniciativas muchas veces se sienten insultados en su trabajo porque se daba una imagen del mundo rural como una cuestión me idílica hay arcaica de lo que tiene que ser y otro está diciendo un señor que probablemente no sepa distinguir una seta de uno ni un árbol de otro y creo que al mundo rural lo que hay que hacer es ayudarlo con herramientas como bien decía Edith con servicios con financiación suficiente haciendo que los municipios realmente tengan capacidad de solucionar problemas y de hoy de ofrecer posibilidades a a la gente que vive en el medio rural dejar de ese paternalismo estúpido que muchas de las de las veces lo que es es algo organizado y orquestado para decirle al mundo rural como tiene que ser pero eso es una política que se lleva tristemente desde los años cuarenta y cincuenta resulta que los que vaciaron España son los que más más alardean de patriotismo quién destruyó el medio de subsistencia hay debida tradicional en los pueblos fue el franquismo en ese proyecto desarrollista periférico y centralista Emma París y frente a eso tenemos que reivindicar un mundo rural autónomo y autosuficiente que la los únicos que van a buscar la solución son la gente que realmente vive y trabaja en el mundo

Voz 0496 07:44 en lo que llevamos de campaña se está hablando bastante de la cuestión territorial de Cataluña también de ETA bueno fue derrotada ya hace unos cuantos años no está hablando demasiado de los servicios públicos de la sanidad de la educación del sistema público de pensiones de cuestiones como el empleo que según el CIS ahora hablaremos de las encuestas es la principal preocupación de los españoles les preocupa que que todas estas cuestiones que al final son el día a día de los ciudadanos como los servicios públicos au el empleo no esté en primer plano de la de la campaña electoral y por culpa de todos nosotros también lo son los primeros obscenos de comunicación

Voz 1812 08:20 yo creo que es preocupante porque es lo que realmente le importa a la gente yo por mi puesto atrajo soy médica trabajó en un servicio público y siempre he trabajado desde lo que es el servicio público de salud y bueno desde ahí tengo el privilegio de Pernas Omar también a la vida de la gente iba a sus condiciones muchas veces de vivienda laborales económicas IED decir que a pesar de que ha pasado ya más de una década desde el inicio de la crisis hay una cantidad de gente que sigue teniendo unas condiciones de vida

Voz 2 08:56 por debajo de de de la dignidad eh

Voz 1812 09:03 enorme tenemos los datos económicos apuntan hacia una nueva crisis ahora por supuesto que tenemos mucha preocupación por todos estos temas porque a nosotros lo que nos preocupa son las condiciones de vida de la gente y el mejorar esas situaciones de vivienda de empleo las condiciones económicas y creemos que aquí ofrecemos una apuesta clara por el bien común es por ejemplo con el tema de de pensiones que que comenta Zaher hubo un debate público entre partidos políticos que organizaba la Plataforma de Defensa las pensiones del cual se ausentó al Partido Popular pero bueno ahí resulta curioso que hace un par de semanas el Parlamento Europeo ha a aprobara solamente con los votos en contra del grupo en el que están los verdes Podemos un un plan de apoyo a los planes de pensiones privados con con el voto a favor de los grupos de partido la Ciudadanos y la abstención del PSOE entonces creemos que no hay una claridad en cuanto a las políticas públicas que en realidad los únicos capaces de garantizar que no se va a apostar por un enfoque neoliberal en el manejo en los servicios públicos y por la garantía de los derechos ciudadanos que refleja nuestra Constitución española es Unidas Podemos

Voz 1 10:27 creo que que es una cuestión muy simple Si nos centramos en cuestiones emotivas emocionales e irracionales es mucho más fácil moldear la opinión de la gente que sea la gente le explicas realmente o Le dices directamente cuáles son los problemas que tiene en su día a día evidentemente ETA fue un problema de décadas en nuestro país pero afortunadamente hay que decir que es un problema sino superado si en vías de superación lo que no está superado es la factura de la luz que les llega a todo el mundo no lo que no está solucionados los problemas de emancipación que tiene mi generación que no vemos nada claro la posibilidad de establecer un proyecto vital lo que sí que tiene la gente claro es las condiciones de precariedad que hay en los empleos las el paro que es peor aún si cabe que la que la precariedad la falta de recursos en la sanidad pública por ejemplo nuestra Comunidad en la atención primaria yo el otro día en una entrevista decía nosotros no nosotros y nosotras nos centramos en las cosas de comer porque la gente ya sabe cuáles son sus problemas ETA fue un problema muy grave pero no es el problema cotidiano que afecta a la a las personas en su día a día y entonces nosotros apelamos a esa a ese razonamiento lógico de qué es realmente lo importante frente a lo accesorio lo realmente importante es tener unas condiciones de vida dignas todo lo demás son fuegos de artificio intentar desviar la atención porque en el momento en el que se habla de factura de la luz Se habla de Sanidad habla de empleo ni PP ni PSOE ni Ciudadanos ni Box ofrecen absolutamente nada alternativo es más de lo mismo peor

Voz 0496 12:16 las encuestas es cierto que Bono van saliendo diferentes encuestas quedando un descenso en el número de escaños a Unidas Podemos pero también es cierto que todavía queda una semana y pico de campaña electoral y que hay un cuarenta por ciento cree aún más cincuenta por ciento de indecisos con lo cual todo está abierto no sé cómo acojan esas encuestas con mucha cautela sin demasiada credibilidad como estímulo encuestas y yo creo que siempre hay que acoger

Voz 1812 12:43 las con cautela pueden mostrar una tendencia hay que tenerlas en cuenta pero bueno lo que comentas de el alto porcentaje de indecisos está ahí y creo que el reto está en dar un un mensaje que realmente comenzada gente de cuál es la alternativa y en eso vamos a dejar la piel en estas dos semanas para intentar llegar con ese mensaje a la ciudadanía porque verdaderamente creemos que somos los que ofrecemos una alternativa a lo que ha habido hasta ahora en este país

Voz 1 13:18 de las encuestas evidentemente pueden tener una una tendencia a una cierta solidez pero lo decía el otro día yo esto es un triunfo de la batalla cultural del neoliberalismo el pensar que con un modelo matemático estadístico vas a poder clavar el resultado o la opinión las ideas de un sector social que estamos en no sé cuántas personas estaremos llamadas a votar del orden de más de treinta millones de de españoles y españolas es una falsedad evidentemente tiene base científica tiene un fundamento pero hay cuestiones ISE ha demostrado históricamente que la tendencia puede cambiar en los últimos siete días o diez días de campaña usa el mismo

Voz 0496 14:12 día de la votación

Voz 1 14:13 evidentemente no hay que recordar nada más que el lo los desgraciados atentados del once de marzo la gestión de un hecho gravísimo pero una cuestión puntual cambió la tendencia genere a general que parecía que daba por hecho un resultado el el el la gestión obscena hay catastrófico que hizo el Partido Popular le llevó a perder las elecciones ha habido ejemplos también en el veinte de diciembre cuando pare a ciudadanos siempre por ejemplo se la ha sobrevalorado y al final luego electoralmente ha tenido unos resultados infinitamente más modestos de lo que apuntaban las las encuestas hay que decir que la las encuestas hay que tomarlas con cautela y que el voto se pelea uno a uno en la calle en el puesto de trabajo aquí en los espacios que nos ofrece seis en los medios de de comunicación y que hasta el día veintiocho de abril a las ocho de la tarde no hay absolutamente nada decidido

