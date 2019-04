Las noticias de Navarra, 18:03 (17/04/2019)

Voz 1473

00:07

Navarra cuenta con ciento ochenta y dos cuidadores no profesionales dados de alta en la Seguridad Social según datos que acabamos de conocer facilitados por el Ministerio de Trabajo dos mil seiscientos setenta y tres cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia han suscrito el convenio especial en las últimas dos semanas hoy precisamente la candidata del PSN Conchi Ruiz pedía en un acto en Navarra recuperar la cotización a la Seguridad Social para cuidadores y cuidadoras no profesionales y al Servicio Navarro de Salud va adquirir setenta y cuatro nuevos vehículos por un importe de dos con siete millones de euros para solucionar los problemas de movilidad de los profesionales que prestan servicios en puntos de atención continuada y Hospitalización a Domicilio María Solana es la consejera portavoz