Escucha las noticias de las 20:00 (17/04/2019)

Voz 1667 00:00 son las ocho a las siete en Canarias

Voz 3 00:11 la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 1667 00:22 de cómo están muy buenas tardes que decidan ellos la fecha Televisión Española ha dejado en manos de los cuatro partidos el día para la celebración de un debate entre sus candidatos prohibido el debate a cinco en Atresmedia el PSOE ha decidido hoy que ahora sí toca debatir en la televisión pública Isabel Celaá es la ministra portavoz

Voz 5 00:41 será un honor para Pedro Sánchez acudir al debate organizado por Radio Televisión Española la televisión pública de todos Pedro Sánchez estará allí con la voluntad de que sea un debate pro positivo y alejado del insulto y de la crispación

Voz 1667 00:57 ese debate de la pública todavía no tiene fecha isla privada la mantiene Atresmedia está dispuesto a celebrar su propio debate el martes de la próxima semana sin Vox Illa veremos si con Sánchez Pablo Casado estaría encantado de un formato algo más

Voz 0230 01:11 el último ese cara a cara se lo merecen los españoles lo piden los españoles porque tienen derecho a tener un debate entre los dos únicos candidatos que pueden ser presidentes de Gobierno en esto hasta Tezanos que ya es decir coincide

Voz 1667 01:24 en Hora Veinticinco vamos a volver a pisar la arena de los mítines los cuatro grandes partidos tienen actos programados esta tarde con sus líderes el PP y Podemos andan transmitiendo la idea de que las cosas les están yendo mejor de lo que dicen las encuestas en el Partido Popular confían en recuperar hasta cuatro puntos en intención de voto eso haría viable un Gobierno de la derecha y Ciudadanos ha acudido hoy a presentar la denuncia por los incidentes vividos este fin de semana en Rentería ustedes Alves Rivera

Voz 0040 01:50 lo que he dicho es que está detrás la Izquierda Abertzale y aquí hay pruebas lo verán ustedes que coincide con marca imagen utilizan redes sociales comunes utilizan pancartas iguales y mensajes clavados por lo tanto hay una concertación una concertación y una autoría de instigar una serie de coacciones

Voz 1667 02:07 cierto el PNV deja claro que si el PSOE necesita su voto para gobernar con Ciudadanos no lo va a tener Andoni Ortuzar esta mañana en Hoy por hoy

Voz 0230 02:15 no tendría que hacer Ciudadanos uno auto enmienda a la totalidad de lo que supone Ciudadanos

Voz 1667 02:24 y esta tarde hemos conocido la detención en Marruecos de un supuesto terrorista yihadista que según el Ministerio de Interior quería cometer un atentado estos próximos días la policía ha registrado la casa en la que este joven vive en esa ciudad

Voz 6 02:36 no sabe y no fuma en UVI Mini un buen chico ha hecho mucha estaba en la universidad la madre madison apaga una cosa no sé qué

Voz 4 02:46 conozco de buenos días por la mañana saludar no vuestros porque ellos no me esperaba en lo que me está comentando

Voz 0230 02:53 su compañía y también esta tarde se ha suicidado el ex presidente de Perú Alan García Pedro Blanco se ha pegado un tiro en la cabeza cuando iba a ser detenido acusado del cobro de sobornos por la construcción de una línea de tren en su país

Voz 7 03:06 yo salimos de decir que su partido político que mi sacrificio suave que es una gesta de unidad de fortalecimiento vive seguir avanzando por el bien del Perú

Voz 0230 03:23 el partido de Alán García ha hecho esta lectura que acaban de oir estaba siendo investigado en el marco del caso Odebrecht el mayor caso de corrupción en América Latina que afecta a decenas de políticos del continente que habrían cobrado sobornos de esa empresa brasileña en Francia el primer ministro no se atreve a comprometer la restauración de Notre Dame en el mismo plazo que ayer aportó el presidente Macron ayer dijo que en menos de cinco años estaría acabada el de y han preguntado al primer ministro si sabe cuánto costará esa reconstrucción y ha sido claro lo hemos escuchado no no tienen idea

Voz 1667 03:54 y media deportes en Hora Veinticinco hoy con Sonia Lus buenas tardes

Voz 1914 03:57 hola Pablo buenas tardes tres renovaciones en el fútbol español Oblak seguirá en el Atlético hasta dos mil veintitrés también hasta dos mil veintitrés firma aspas con el Celta mientras que Zurutuza firmado con la Real Sociedad un año más hasta dos mil veinte En cuanto a la Champions a las nueve comienza los últimos partidos en los cuartos de final Oporto Liverpool dos cero para el Liverpool el ganador se enfrentará con el Barça Iman Dexter City Tottenham uno cero para el Tottenham el que pase se encontrará con el Ajax en la Euroliga de baloncesto cuartos de final de la Euroliga el Barça está jugando el primer partido de la serie en la cancha del Anadolu Efes de momento tres puntos abajo cuarenta y cinco cuarenta y dos para el equipo turco a las nueve y cuarto el Real Madrid recibe al Panathinaikos y en tenis Rafa Nadal ha ganado Bautista ya está en los octavos de final del Master mil de Montecarlo

Voz 1667 04:38 lo sentimos especialmente por los que están de vacaciones pero el tiempo empieza a estropearse Luismi Pérez buenas tardes

Voz 8 04:44 buenas tardes las lluvias ya se están iniciando por el oeste del país y atención van a ir a más a lo largo de esta noche madrugada y también mañana por la mañana especialmente en toda la franja que va desde el centro de Andalucía hasta el Cantábrico pasando por tanto porque gran parte de Extremadura las dos Castillas Madrid y el Alto Ebro aquí la lluvia ser más abundante de momento a orillas mediterráneas muchas nubes pero poca precipitación al igual que en Baleares y en Canarias el jueves van a bajar bastante las temperaturas con esa lluvia más abundante en el interior peninsular que poco a poco por la tarde y por la noche alcanzará hasta zonas del Ebro otra vez en Baleares y en Canarias de momento los jueves con poca precipitación

Voz 1667 05:27 acaba de empezar hora25 Pedro vamos a hacer una cosa

Voz 0230 05:29 las antes de cerrar la portada ver cómo están las carreteras ver cómo anda el tráfico Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez buenas tardes