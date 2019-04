Escucha las noticias de las 02:00 (18/04/2019)

daré el lunes veintidós en Televisión Española estar el martes veintitrés en Atresmedia en la propuesta que hagan porque me comprometí a Atresmedia lo mismo que Albert Rivera a mí me da

tampoco está clara la fecha Atresmedia mantiene que sea el XXIII Televisión Española dice que lo decidan los partidos así que falta que ellos se aclaren y otra decisión de la Junta Electoral el órgano ha decidido autorizar de urgencia Jordi Sanchez el candidato de Junts per Cataluña en las elecciones generales que se encuentra en prisión preventiva por el plus es a participar desde la cárcel en dos ruedas de prensa a través de videoconferencia una será de la agencia Efe hoy jueves a las once y media de la mañana y la otra este domingo con la Agència Catalana de noticias la Junta admite esta posibilidad al no coincidir la jornada con el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo en los deportes ya han quedado decididas las semifinales de la Champions League los duelos enfrentarán al Ajax y al Tottenham por un lado y al Liverpool y al Fútbol Club Barcelona por el otro el Barça vuelve a la ronda previa a la final tras tres temporadas sin lograrlo buscará estar en una nueva final para tratar de lograr su sexta Copa de Europa de momento es todo más información en una hora