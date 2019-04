Escucha las noticias de las 03:00 (18/04/2019)

buenas noches operación antiterrorista desarrollada por la Policía Nacional y los servicios de información españoles y marroquíes bajo el auspicio de la Audiencia Nacional según fuentes de la investigación consultadas por la SER el detenido estaba en contacto con representantes del Daesh ya había viajado a Marruecos a fin de obtener su aprobación para ejecutar el atentado los hechos se precipitaron el viernes pasado cuando los investigadores comprobaron que había comprado un vuelo de regreso a Sevilla para el lunes quince de abril podía cometer el atentado a partir de esa fecha el pasado fin de semana fue detenido por las noches el es marroquíes los servicios de inteligencia les seguían desde hace campo saltaron las alarmas cuando a finales de marzo comprobaron quería buscado en su móvil cómo fabricar el explosivo T ATP la conocida como bomba desatan que utilizan los terroristas del Daesh en sus atentados en el registro a su domicilio en Sevilla no se han encontrado explosivos

sobre el incendio de la catedral de Notre Dame de París el Gobierno reconoce que no sabe exactamente cuánto puede costar la reconstrucción del templo no

Voz 3

02:00

el Myrie el primer ministro francés Édouard Philippe ha sido muy claro cuando se le ha hecho la pregunta de a cuánto ascendería exactamente recuperará al completo la catedral una catedral por la que temen los bomberos de la capital francesa concretamente por la estabilidad del frontón de las fachadas laterales de Notre Damme porque dicen los bomberos que en caso de que haya rachas fuertes de viento podría hacerlos caer porque las vigas ya no lo sostienen que el Gobierno de Perú ha declarado tres días de luto oficial después de que el ex presidente Alan García de sesenta y nueve años se haya suicidado cuando iban a detenerlo por delitos de corrupción en el caso Odebrecht la constructora que había se ha ejecutado de prácticas fraudulentas en más de doce países del mundo el Ministerio Público de Perú ha abierto este miércoles una investigación por presuntas infracciones administrativas contra los fiscales José Domingo Pérez y Henry Amenábar quiénes investigaban al ex presidente de momento es todo más información en una hora y en Cadena SER