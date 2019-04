Escucha las noticias de las 04:00 (18/04/2019)

la Junta Electoral Central autoriza de urgencia Jordi Sanchez el candidato de Junts per Catalunya en las elecciones generales que se encuentra en prisión preventiva por el pluses a participar desde la cárcel en dos ruedas de prensa a través de videoconferencia la decisión que hemos conocido esta noche se suma a otra sobre el debate electoral en televisión que ha paralizado el resto de temas de la campaña Pedro Sánchez ha decidido que irá al debate a cuatro propuesto por Televisión Española después de que el órgano prohibiese el debate a cinco con Vox en Atresmedia desde el PP piden un cara a cara en todo caso se suman al resto de partidos para pedir que se celebren ambos encuentros escuchamos a Carmen Cela Pablo Casado Noelia Vera y Alber Rivera

Voz 6

01:12

el señor sí señor Casado que no ponen impedimentos para celebrar los dos debates a mi me da igual lo he dicho a la hora el día que sea si hay dos debates estaré en los dos debate