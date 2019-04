Las noticias de Canarias, 09:02 (18/04/2019)

Voz 4

01:08

en general toda la Semana Santa las zonas del sur la nubosidad que comentaba antes pues no no afecta a las zonas del sur únicamente al norte donde pueden registrarse algunas lluvias ocasionales como digo a partir de mañana pues es en las medianías del norte como casi siempre con alisios no perdamos buen tiempo generalizado ningún tipo aviso nada significativo el oleaje un poquito de cuidado que está entre dos y tres metros en las costas del norte y del oeste con tendencia a ir bajando pero vamos no hay nada si muy muy importante